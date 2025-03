Hideo Kojima vuelve a sorprender a la industria del videojuego con el anuncio oficial de la fecha de lanzamiento de Dead Stranding 2: On the Beach, programado para el 26 de junio de 2025.

Acompañado de un impactante tráiler de 10 minutos, el creador japonés reafirma su visión única, desafiando nuevamente las expectativas de los jugadores.

El avance reveló un despliegue cinematográfico impresionante y pistas que han dado lugar a múltiples teorías sobre su narrativa, incluso con referencias a la icónica saga Metal Gear.

Norman Reedus y Léa Seydoux regresan en sus respectivos roles de Sam Porter Bridges y Fragile, manteniendo el núcleo del universo original mientras se introducen nuevos elementos que prometen expandir la experiencia de juego.

Junto con la revelación del tráiler, Kojima Productions anunció diferentes ediciones especiales del título y la posibilidad de un acceso anticipado.