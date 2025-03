Kena: Bridge of Spirits: ¿Vale la pena en 2025?

También te puede interesar: El tráiler de Dead Stranding 2: On the Beach llega con despliegues cinematográficos y un guiño a Metal Gear

Kena: Bridge of Spirits fue una de las sorpresas más agradables de 2021 , con su encantador apartado visual, emotiva historia y mecánicas de juego inspiradas en el género soulslike. A pesar de que han pasado algunos años desde su lanzamiento, muchos jugadores aún se preguntan si vale la pena darle una oportunidad en 2025.

Portada oficial de Kena Bridge of Spirits

En conclusión, Kena: Bridge of Spirits ha envejecido de manera excepcional y sigue siendo una experiencia recomendable en 2025. Su mezcla de belleza visual, narrativa conmovedora y mecánicas bien ejecutadas lo convierten en una opción ideal tanto para quienes buscan un juego relajante como para aquellos que disfrutan de un reto moderado. Si aún no lo has jugado, definitivamente es un título que merece tu atención.