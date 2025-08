El inolvidable momento ocurrió durante su paso por uno de los eventos más exclusivos del verano en la Costa del Sol , donde Smith se unió al bailaor Felipe de Algeciras —figura local del arte jondo y cofundador del reconocido local Limbo — para zapatear con entusiasmo ante decenas de asistentes y fanáticos que no podían creer lo que veían.

Will Smith lo ha vuelto a hacer. El ganador del Oscar, ícono de la cultura pop y eterno Príncipe del rap , no solo conquistó Marbella con su presencia durante el festival Starlite , sino que también se metió al público en el bolsillo con un espontáneo y vibrante baile flamenco que ya es viral en redes sociales .

Esta no es la primera vez que Will Smith demuestra su admiración por la cultura andaluza. Ya en el pasado ha sido visto asistiendo a tablaos flamencos en Sevilla y Madrid, y no ha dudado en compartir su fascinación por esta expresión artística. Pero esta vez fue más allá: bailó, se dejó llevar por el duende y lo compartió con el mundo.

Durante su estancia en Marbella, el actor no solo brilló sobre el escenario del festival: también recorrió la ciudad, degustó gastronomía local y se mostró sumamente accesible con los fans, posando para selfies y saludando con la simpatía que lo caracteriza.