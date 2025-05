Will Smith revivió la nostalgia de los noventas ... y lo hizo en México. El actor, rapero y leyenda del entretenimiento se robó el show en el Festival Tecate Emblema 2025 , celebrado el pasado 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde más de 20 mil personas vibraron con su presentación llena de energía, nostalgia y memes.

Will Smith en la tarima del Tecate Emblema 2025.

Todo explotó cuando, en medio de su actuación, Will Smith se lanzó con la tendencia del momento: el trend de Anxiety , que mezcla la canción de Doechii junto a los pasos originales de El Príncipe del Rap que el cantante realizó con la actriz Tatyana Ali en dicha serie.

Will fue parte del cartel de Tecate Emblema 2025 como invitado especial, en un regreso a la música que muchos consideran su renacimiento artístico.

En esta ocasión, incluso compartió escenario con los coristas de Poder Coral para interpretar You Can Make It, un tema lleno de esperanza y fuerza que resonó aún más entre los fans luego de sus recientes declaraciones sobre salud mental.