Cine
18 sep 2025 , 12:03

Will Smith y Jada Pinkett Smith reaparecen juntos en público a casi un año de estar alejados

A casi un año de su última aparición pública y en medio de polémicas sobre su matrimonio, la pareja fue vista cenando junta en California.

   
  • Will Smith y Jada Pinkett Smith reaparecen juntos en público a casi un año de estar alejados
    Will Smith y Jada Pinkett juntos en California. ( Page Six/X )
Fuente:
Redes sociales
Fuente:
Page Six
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

El actor Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith fueron vistos juntos en un raro paseo público el pasado fin de semana en el restaurante Nobu, en Malibu, California. Esta es su primera aparición pública fotografiada desde noviembre de 2024.

Aunque la pareja ha llevado vidas separadas desde 2016, ambos se mostraron relajados y sonrientes, conversando mientras caminaban junto a un Lamborghini blanco. Will, de 56 años, vestía camiseta blanca, pantalón caqui y gorra blanca, mientras que Jada, de 53, lució un vestido strapless con capucha, sandalias doradas y gafas de sol.

Lea: Will Smith acusado de usar inteligencia artificial es su más reciente video

Will y Jada Smith anunciaron que llevaban vidas separadas desde 2016.
Will y Jada Smith anunciaron que llevaban vidas separadas desde 2016. ( Page Six/X )

La salida ocurrió pocos días después de que su compañía de entretenimiento conjunta, Westbrook, firmara un acuerdo con Paramount, enfocado en crear películas globales con potencial para franquicias.

La pareja se casó en diciembre de 1997, tras conocerse en el set de The Fresh Prince of Bel-Air, y tiene dos hijos en común: Jaden y Willow Smith, además de Trey Smith, hijo de Will con su exesposa. Lejos de tomarlo como polémica, Will Smith reposteó la imagen en su cuenta de X.

Lea: Lo que no se vio en cámara: El equipo de grabación que hizo posible el baile de El Príncipe del Rap

A pesar de la separación, Jada ha dicho en entrevistas que hicieron un compromiso de no divorciarse y de “trabajar juntos” para mantener su relación. Will la ha descrito como su “ride-or-die”, reforzando el vínculo que aún los une.

Publicación de Page Six en la que aparece Will Smith y Jada Pinkett.
Publicación de Page Six en la que aparece Will Smith y Jada Pinkett. ( RRSS )
Temas
Entretenimiento
Gente
Televisión
Cine
actores
separación
famosos
espectáculo
polémica
Will Smith
Jada Pinkett
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas