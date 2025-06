Wannabe, el primer cortometraje ecuatoriano en participar en el Festival de Tribeca, se estrena hoy jueves 5 de junio. Ambientado en Quito durante la época de las Spice Girls, narra un sueño adolescente inspirado en las experiencias personales de su directora, Kat Cattani.

En una entrevista con EFE, Kat Cattani explicó que el cortometraje está basado en su propia experiencia: "Es una experiencia propia mía, en los 90 era súper fan de las Spice Girls".

La cineasta, que estudió cine en la Universidad de Nueva York, actualmente reside en Los Ángeles y ha trabajado como asistente de edición en producciones como Only Murders in the Building y Charm City Kings.