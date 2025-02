Según el diario The New York Times, ambos se conocieron en un gimnasio de California, donde Arakawa también ejercía de pianista clásica. Aunque no tuvieron hijos biológicos juntos, Arakawa asumió el rol de madrastra para los tres hijos de Hackman con su primera esposa, Faye Maltese.

La vida privada de Arakawa era tan reservada que no mantenía presencia en redes sociales ni había dado entrevistas sobre su vida personal. Sin embargo, Hackman declaró en 2000 que vivir en Santa Fe les permitió llevar una vida tranquila, lejos del foco mediático.

Le puede interesar: Los Oscar 2025: la élite de Hollywood se reunió para un histórico retrato

"Nos gustan las historias sencillas que consiguen producir algunas de las pequeñas películas de bajo presupuesto", afirmó Hackman en una entrevista con Empire en 2020. La pareja solía ver maratones de comedia o disfrutar de películas de bajo presupuesto en sus noches de viernes.