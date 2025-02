AME3702. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 26/02/2025.- Fotografía cedida por Richard Harbaugh / The Academy que muestra los nominados a la 97 edición de los Óscar posando durante una cena celebrada este martes en el Museo de la Academia. Ariana Grande, Adrien Brody, Timothée Chalamet o Fernanda Torres fueron algunos de los nominados a la 97 edición de los Óscar que se reunieron la noche de este martes en el Museo de la Academia de Hollywood para tomar la tradicional foto de la generación de los premios más reputados de la industria cinematográfica. EFE/ Richard Harbaugh / The Academy /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( )