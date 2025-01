Los nominados a los Premios Óscar 2025 se conocerán hoy, 23 de enero

Este 23 de enero, se darán a conocer las nominaciones para la 97ª edición de los Premios Óscar, un evento esperado por millones de fanáticos del cine alrededor del mundo.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha programado un evento virtual para anunciar a los nominados, sin la cobertura presencial de los medios, debido a los devastadores incendios que afectan a Los Ángeles y sus alrededores.

El anuncio se realizará a las 8:30 AM ET / 5:30 AM PT, y podrás verlo a través de diversas plataformas como Oscar.com, Oscars.org, ABC, Hulu, Disney+, TikTok, YouTube, Instagram y Facebook de la Academia.