Entre los créditos que incluye su amplia filmografía figuran películas como "Tucker: The Man and His Dream" (1988), "It Lives Again" (1978), "Valley Girl" (1983), "The Stone Boy" (1984), "The Two Jakes" (1990), "Chasers" (1994), "Lassie" (1994), "Point Blank" (1998) y "The Quality of Light" (2003).

Su última aparición en pantalla se dio en 2006, en el "remake" de "All the King's Men", de Steve Zaillian, y protagonizada por Sean Penn, Jude Law y Kate Winslet.

Forrest también logró reconocimientos por su trabajo en la serie de televisión "Quo Vadis?" (1985), en la que se metió en la piel de "Petronius", además de la película para la pequeña pantalla "Larry", de 1974

Sus otras apariciones televisivas incluyen las miniseries "Lonesome Dove" y "Die Kinder", además de figurar en la primera temporada de "21 Jump Street", la serie que lanzó al estrellato al entonces joven actor Johnny Depp.