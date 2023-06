Adam Sandler, uno de los - no solo actores sino también productores- más reconocidos en la industria del cine estadounidense, se convirtió en tendencia en búsquedas tras su amoroso mensaje de aniversario hacia su esposa Jackie Titone . El artista suele mantener su vida privada bajo perfil y no cuenta con tanta actividad en redes sociales, por lo que cualquier tipo de movimiento llega a ser seguido por sus fanáticos.

Adam y Jackie cuentan con 20 décadas juntos, época en la que se han acompañado en diversos proyectos cinematográficos, incluso llegaron a actuar juntos en cintas como Big Daddy, Little Nicky, Eight Crazy Nights, 50 First Dates, y más. La pareja parece seguir enamorada como el primer día pese a las dos décadas de experiencias que pesan sobre sus hombros, de hecho, eso es lo que lo enamoraría cada día más.

En su cuenta oficial de Instagram, Sandler le dedicó sentidas palabras que recibieron un sinnúmero de reacciones por parte de sus colegas y seguidores: “Tu ‘sí, quiero’ fue el mejor regalo de mi vida. Mi corazón ha sido tuyo desde el primer segundo que te vi y cada día amo y aprecio más tu alma entregada. Nosotros. Los niños. Sigamos adelante mi amor. Mucho amor para vos. Siempre”.