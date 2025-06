Un juez federal de Estados Unidos desestimó el lunes 9 de junio la demanda interpuesta por el actor y director Justin Baldoni contra su coprotagonista en It Ends with Us (titulada Romper el círculo en español), Blake Lively y su esposo, Ryan Reynolds.

Según informó el diario The New York Times, el magistrado Lewis J. Liman, del Tribunal de Distrito de Manhattan, resolvió a favor de los demandados, marcando un duro revés para Baldoni, quien reclamaba USD 400 millones por difamación y otros cargos.

