Kessler se convirtió posteriormente en director de películas y series para televisión, que incluyeron títulos como The Rockford Files, McCloud, Marcus Welby, MD (Marcus Welby, Doctor en Medicina), Misión: Imposible, El Jinete Caballero, The Fall Guy, CHiPs, Barnaby Jones, The Monkees, The Flying Nun o The Greatest American Hero.

La influencer Alyssa Ann Zinger fingió ser una adolescente para abusar sexualmente de niños: fue detenida por segunda vez

Nacido en Seattle, su familia se mudó a Beverly Hills, California, donde comenzó su carrera como piloto entre celebridades de Hollywood como James Dean y Steve McQueen, según las fuentes.