Comienza el juicio en Tailandia contra Daniel Sancho, acusado de asesinar a Edwin Arrieta

Si bien inicialmente Sancho confesó el asesinato premeditado ante la policía de Phangan (isla cercana a Samui donde tuvo lugar el supuesto crimen el pasado 2 de agosto), después se declaró no culpable ante el juez, aunque entonces sí aceptó el cargo de ocultación del cádaver, que fue desmembrado y esparcido por varios lugares de la isla, incluido el mar.

Daniel Sancho fue detenido el pasado 5 de agosto, cuando confesó el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en la comisaría de la turística isla de Phangan, vecina de Samui.

Sancho y Arrieta se conocieron el año pasado a través de Instagram y habían quedado en Phangan el 2 de agosto, día en el que supuestamente tuvo lugar el asesinato del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido el mar.

Sobre el asesinato, en la recreación de los hechos, Sancho contó:

Estábamos hablando de todo un poco, lo que ya os he contado", "¿De tener sexo?, pregunta uno de los agentes, "Sí, yo le dije que no podía seguir haciéndolo más. Me levante, él retrocedió hacia atrás y yo empecé a hablar más gesticulando. Y cogí fuerza hacia atrás y le pegué un puñetazo (en la mandíbula)", declaró.

Según lo dicho por Sancho, el médico cayó contra el lavabo: "Lo tenía contra el baño. Así, entonces, él me agarro, me mordió. Yo lo levanté del suelo y lo golpeé otra vez (contra la esquina del baño). Luego se quedó inconsciente, todo estaba lleno de sangre en poco tiempo, yo salí del lavabo".

"Traje todas las bolsas, la sierra, el machete", explica Sancho. Él contaba con todo los artefactos que ayudaron a descuartizar el cuerpo de la víctima en una de las camas.