"Es imposible recrear algo con las esposas", dice, y los policías le quitan las mismas, a lo que él continúa contando "Estábamos hablando de todo un poco, lo que ya os he contado", "¿De tener sexo?, pregunta uno de los agentes, "Sí, yo le dije que no podía seguir haciéndolo más. Me levante, el retrocedió hacia atrás y yo empecé a hablar más gesticulando. Y cogí fuerza hacia atrás y le pegué un puñetazo (en la mandíbula)", declaró.

Caso Daniel Sancho: la autopsia a Edwin Arrieta revela el verdadero motivo de su muerte

Según lo dicho por Sancho, el médico cayó contra el lavabo: "Lo tenía contra el baño. Así, entonces, él me agarro, me mordió. Yo lo levanté del suelo y lo golpeé otra vez (contra la esquina del baño). Luego se quedó inconsciente, todo estaba lleno de sangre en poco tiempo, yo salí del lavabo".