Cole Brings Plenty, actor del spin-off de la serie Yellowstone, había desaparecido semanas atrás después de haber sido parte de un altercado de violencia doméstica. Su familia reportó su desaparición el pasado 31 de marzo, ya que no lograban contactarse nuevamente con él.

"A pesar de nuestros esfuerzos, no hemos podido establecer contacto con Cole. Su desaparición sin informar a nadie de su paradero no es un comportamiento característico de él y es profundamente preocupante", dijo su representante a CNN en ese entonces, sin saber que tendría como resultado un trágico final.

"Me entristece profundamente confirmar que mi hijo, Cole, ha sido encontrado y ya no está con nosotros. Queremos expresar nuestra más sincera gratitud a todos por las oraciones y pensamientos positivos que enviaron por él. También queremos dar las gracias a todos los que estuvieron a nuestro lado mientras buscábamos a mi hijo y nos proporcionaron los recursos que necesitábamos para ampliar nuestras zonas de búsqueda. Esta semana he sabido cuánta gente conocía la bondad del corazón de Cole y lo quería", declaró su padre, Joe Brings Plenty Sr., en un comunicado.

La última vez que vieron al actor con vida había escapado de un suceso violento con una mujer durante la mañana de Pascua, quien había empezado a pedir auxilio en medio de gritos. La policía de Lawrance solicitó al fiscal su arresto, sin embargo Cole "salió corriendo" antes de que lleguen.