Muerte en Volver Al Futuro: confirmaron el deceso del actor Joe Flaherty

Joe Flaherty, recordado actor y comediante estadounidense falleció a sus 82 años de edad, según un comunicado de su familia. El intérprete fue parte de series que enamoraron a más de un televidente canadiense como Second City Television y Freaks and Geeks. Sin embargo, su papel más recordado fue gracias a Back To The Future 2.

