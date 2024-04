También se refirió a una turba de acosadores de internet que lo señalaban de ser un abusador sexual, también pidió disculpas a su círculo cercano: “ Lo siento por mi familia por haber causado tal desastre (sin juego de palabras) y por crear esta molestia. No estaba tratando de ser un canalla”.

Ed negó rotundamente que usó su posición para aprovecharse de la ilustradora, y dijo que leer tales acusaciones fue duro: “Todos mis mensajes directos que ella recopiló para mostrarlos es simplemente horrible de ver. Lo lamento. No estaba tratando de ofrecer favores profesionales a nadie ni usar mi 'posición' para meterme en los pantalones de nadie".

En lo compartido, la también caricaturista detallaba capturas de pantalla de mensajes privados que llevó a cabo con Ed en 2020. "Me llamaba niña buena o traviesa todo el rato, adulándome constantemente, enviándome páginas inacabadas y diciéndome que mi arte era bueno y que me ayudaría a promocionarlo ", señaló.

“Algunas buenas personas se acercaron y trataron de ayudarme a superar todo este asunto, pero simplemente no soy lo suficientemente fuerte. La parte instintiva de mi cerebro sabe que ya no soy parte de la tribu. Estoy exiliado y desterrado. Estoy cediendo a mis instintos y luchando contra ellos al mismo tiempo. La autoconservación ha salido perdiendo. Por el sonido de la voz de todos, creo que todos sabíamos que esta era la conclusión.”

"Fui asesinado por matones de Internet (...) Cantidades enormes de ellos. Algunos de ustedes contribuyeron absolutamente a mi muerte mientras se entretenían con chismes. Yo no era IA. Yo era un verdadero ser humano. Me quitaste pedacitos de mi autoestima durante toda la semana hasta que me vaporizaron”.