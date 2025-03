Ben Affleck finalmente habla de su divorcio con Jennifer López

En una entrevista concedida a la revista neoyorquina GQ, Affleck destacó que lo que no desea, es alimentar teorías sobre su ruptura con la intérprete de On the Floor.

“No hay telenovela, no hay intriga”, dijo el actor de 52 años. Según GQ, su intención es explicar que, lejos de los titulares sensacionalistas, se trató de una decisión madura y sin dramatismo. Hizo especial énfasis en que la razón del divorcio no fue resultado de una discusión, pelea o crisis, sino que fue un proceso consensuado: