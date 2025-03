Responsabilizan a Jennifer López de la muerte de su peluquero, Jesús Guerrero

El fallecimiento del peluquero de Hollywood, Jesús Guerrero, llamó la atención en el mundo del entretenimiento la semana pasada. El también maquillador era parte del equipo de celebridades como Rosalía, Demi Moore, Kylie Jenner y más. Entre ellas un nombre no puede faltar, y es el de Jennifer López.

Jesús era un estadounidense con ascendencia mexicana de 34 años que era llevado por algunos rostros conocidos a importantes eventos, con el fin de realzar su belleza en su máxima expresión gracias a su labor.

Jennifer López es denigrada por una periodista norteamericana: "Ella es una experta en eso"

Un anuncio de su familia fue el que confirmó la muerte del artista de maquillaje, “Con gran tristeza, les informamos que Jesús Guerrero ha partido al cielo. Fue un hijo, un hermano, un tío, un artista y un gran amigo”, fue parte de lo que dijo el conjunto, sin detallar específicamente en qué condiciones había fallecido.

No faltó mucho tiempo para que varios personajes del medio hagan eco del inesperado fallecimiento, entre ellos, Jlo. La cantante y actriz con raíces boricuas fue señalada por parte de un gran grupo de internautas, de tener responsabilidad en la que se convirtió su mortal recaída.

Los detalles sobre el acuerdo de divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck

Guerrero, un joven estilista, acompañó a la famosa cantante en un viaje a Dubái. Según informes de medios estadounidenses y portales como msm, López incluso compartió una imagen del viaje el 19 de febrero, destacando el trabajo de Guerrero. Durante su estancia en Dubái, Guerrero enfermó de neumonía y fue hospitalizado, mientras que López regresó a Estados Unidos. La situación dejó al joven en el país extranjero, generando preocupación sobre su estado de salud y las circunstancias que rodearon su hospitalización.

Grandes voces empezaron a hablar, entre ellos, Hamed Afshari, CEO de Dripology, “Jesús Guerrero era uno de los peluqueros más talentosos del mundo, pero lo más importante, tenía el corazón más grande. No había una sola persona que tuviera algo más que amor y respeto por él. Era amable, generoso y lleno de vida. El hecho de que lo dejaran en un país extranjero cuando estaba demasiado enfermo para viajar de regreso con el talento, solo para regresar a Los Ángeles y fallecer en el hospital de neumonía 0, es más que devastador. La negligencia aquí es criminal. Nadie debería ser abandonado así, especialmente alguien tan amado como Jesús”, expresó el empresario de la belleza, dueño de un centro estético.

Jennifer Lopez llora de emoción en Sundance al presentar la película El beso de la mujer araña

En redes, López no ha emitido comentarios sobre los señalamientos, pero los que sí no dejan que el calor baje un poco son los propios usuarios, quienes le exigen respuestas a la intérprete de On The Floor, misma que sí se pronunció después del inesperado deceso.

"Jesús... No es de extrañar que tu madre te haya puesto el nombre de Jesús. Eras gentil, amable y cariñoso, tranquilo y modesto, pero muy poderoso, y tu presencia se sentía en el momento en que entrabas en cualquier habitación. Nunca exigías ser el centro de atención. Nunca necesitabas hacer un sonido para que te reconocieran, tu corazón y tu talento lo hacían sin esfuerzo, al igual que tu arte. He tenido problemas para poner las palabras juntas en los últimos días. La verdad es que todavía estoy en shock de que una vida tan hermosa y joven haya llegado a su fin. Parece absurdo e injusto. Sé que tu familia está desconsolada, al igual que yo y todos los que te conocimos. Tu espíritu pasó a la siguiente fase más allá de esta vida, pero sé que dondequiera que estés hay belleza y luz. Y la belleza y la luz que dejaste aquí vivirán por siempre. Descansa en paz, dulce ángel... ", fue el mensaje de la celebridad, algo que no parece ser suficiente para un grupo de usuarios.