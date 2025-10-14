Alec Baldwin y su hermano sufren accidente de tránsito en Nueva York

Los actores y hermanos Alec Baldwin y Stephen Baldwin se vieron involucrados en un accidente de tráfico en East Hampton, Nueva York, el lunes 13 de octubre de 2025, cuando el vehículo en el que viajaban colisionó contra un árbol. Afortunadamente, ambos resultaron ilesos, aunque el automóvil sufrió daños significativos. El incidente ocurrió en medio de un fuerte temporal que afectaba la zona metropolitana de Nueva York, con condiciones climáticas adversas que incluían fuertes vientos y lluvias. Lea: Nuevo análisis forense informa que Alec Baldwin sí habría apretado el gatillo del revólver Alec Baldwin, de 67 años, era quien conducía su Range Rover SUV blanco. Según reportes, la parte delantera del vehículo quedó visiblemente dañada tras el impacto con el árbol. Los hermanos se encontraban en East Hampton asistiendo al Festival Internacional de Cine de los Hamptons, que concluía ese mismo día.

Horas después del suceso, Alec Baldwin recurrió a su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores y relatar los hechos. "Estoy bien, mi hermano Stephen me estaba visitando", comenzó diciendo. Lea: El polémico acuerdo de Alec Baldwin con la familia de la fotógrafa fallecida en pleno rodaje El actor explicó que el accidente se produjo cuando intentó evitar chocar con un gran camión de la basura que, según él, le "cortó el paso".

"Para evitar atropellarle, choqué contra un árbol gordo y aplasté el coche de mi mujer", detalló Baldwin en el video, lamentando el daño al automóvil de su esposa, Hilaria Baldwin. "Mi coche está bastante destrozado... estoy bien, y mi hermano también está bien".

Tanto Alec como Stephen, de 59 años, fueron vistos saliendo del vehículo y conversando con la policía en la escena sin presentar lesiones visibles de gravedad. El actor también aprovechó para agradecer la atención de los oficiales de policía de East Hampton. El representante de Stephen Baldwin emitió un comunicado a Fox News confirmando que ambos hermanos se encontraban bien y agradeciendo la preocupación.