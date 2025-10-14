Alec Baldwin y su hermano sufren accidente de tránsito en Nueva York

Los actores y hermanos <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/alec-baldwin-reflexiona-sobre-paso-tiempo-vestido-real-madrid-JD10029671 target=_blank>Alec Baldwin y Stephen Baldwin</a> se vieron involucrados en un accidente de tráfico en <b>East Hampton</b>, Nueva York, el lunes <b>13 de octubre de 2025</b>, cuando el vehículo en el que<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/asi-quedo-auto-accidento-kseniya-alexandrova-miss-universo-rusia-2017-JL9937830 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/rust-analisis-forense-alec-baldwin-si-habria-apretado-el-gatillo-CF5777040 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b>