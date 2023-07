Elecciones Ecuador 2023 | ¿Cuáles son las fechas claves luego de la votación del 20 de agosto?

Dentro del calendario elaborado por el CNE para las elecciones de agosto próximo, en las que se elegirá a un nuevo mandatario y a 137 legisladores, no consta la fecha específica en la que entran en funciones las nuevas autoridades, por ello, hicimos la pregunta a uno de los funcionarios de esa institución, pero hasta el cierre de este reportaje no han contestado.

Ante esto, es habitual escuchar en varias entrevistas a los diferentes candidatos hablar de tiempos que no coinciden, unos hablan de gobernar durante 18 meses, otros de 16 meses. Lo cierto es que el propio presidente actual hace cálculos para ejecutar su plan de gobierno hasta diciembre de 2023, cuando en la práctica, de acuerdo a los tiempos de firmado el decreto ejecutivo que dio paso a la muerte cruzada, debería culminar el 17 de noviembre.

Quienes resulten electos el 20 de agosto, o posteriormente el 15 de octubre, se mantendrán en funciones hasta mayo de 2025, cuando debía concluir el periodo de Guillermo Lasso, pero aún es incierto cuándo iniciará este periodo extraordinario que no es imputable en caso de buscar la reelección.

En la Constitución ecuatoriana se estipula que las autoridades de elección popular pueden reelegirse en el mismo cargo por una sola vez de manera consecutiva o no. Debido a esto, el Consejo Nacional Electoral estableció que estas elecciones no son consideradas como un periodo regular, por ello no serán restadas para quienes busquen reelegirse en una nueva elección.

