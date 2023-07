Elecciones Ecuador 2023 | Así son los planes de trabajo de los candidatos: faltas ortográficas y sin concreciones

En promedio, los planes de gobierno tienen 52 páginas, contando desde la portada hasta la última hoja. El más extenso tiene 76 páginas y es el de la Alianza Acción Democrática Nacional, organización política que patrocina a Daniel Noboa. El más corto tiene 17 y es de Xavier Hervas, candidato por el movimiento RETO.

Los documentos de Noboa, Otto Sonnenholzner, Jan Topic, Fernando Villavicencio y Yaku Pérez tienen un índice que muestra cómo se ha construido la propuesta. Sin embargo, ninguno tiene referencias bibliográficas al final del escrito, a pesar de que a lo largo del texto se citan a varias leyes, la Constitución, Banco Central u otras instituciones. En algunos hay citas al pie de página.

Al hacer una revisión de los documentos en programas de corrección ortográfica, todos muestran errores, a excepción del documento de Sonnenholzner; mientras que el de González es un archivo escaneado, por lo que no permite ese tipo de revisiones.

Natali Becerra, experta en comunicación política y profesora universitaria, explica que el plan de gobierno es la carta de presentación de los candidatos con la ciudadanía, por lo que debería cumplir con los mínimos estándares. Cuenta que ella resta un punto de la calificación si un alumno entrega un trabajo con una falta ortográfica.

Bajo su análisis, el Consejo Nacional Electoral tiene una gran responsabilidad al verificar este documento al momento de inscribir una candidatura. "Lo que no se puede medir no existe", explica Becerra, para enfatizar la importancia de plantear cada propuesta con cronogramas, presupuestos e indicadores que permitan saber si se cumplió o no con lo planteado.

La revisión realizada por Ecuavisa.com, encontró que la mayoría de planes no tienen esos componentes. La analista dice que esa es una herramienta contra la demagogia.

