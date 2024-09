Con un abrazo de judoca, Michael Morales fue recibido por su mamá, familiares y amigos la madrugada de este sábado en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil.

"Muy contenta, el corazón ya mismo se me sale porque tengo hoy se completan ocho meses desde que no lo he visto. ¿Cómo me voy a sentir? Soy la mamá más feliz del mundo", manifestó con alegría Katty Hurtado.

Le puede interesar: La reacción de Chito Vera ante el nocaut técnico de Michael Morales

Su hermano Víctor confesó que lo primero que pidió Michael al llegar a Ecuador fue comer un encebollado, su platillo favorito. Hace una semana, Morales ingresó en el puesto 12 en el ranking de la categoría peso wélter en la Ultimate Fighting Championship (UFC), tras vencer por nocaut técnico al estadounidense Neil Magny.

El peleador oriundo de Pasaje reveló a Televistazo su estrategia para seguir escalando hasta llegar al primer puesto. "Entrenar, más que nada. A estar enfocado en los entrenamientos en Tijuana, para posiblemente viajar a Chicago para entrenar con Belal Muhammad", contó.