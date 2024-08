Michael Morales: "Con disciplina y el apoyo de nuestra familia podemos conseguir nuestros sueños"

Michael Morales sigue en ascenso en el UFC, invicto y ahora dentro del ranking del UFC, el pasajeño se muestra sereno en su gran momento dentro del octágono.

En conversaciones en Contacto Directo, el peleador reconoció: "fue un triunfo muy especial para todos, fue muy emocionante y estoy contento".

Morales reconoce que el logro llega gracias a su esfuerzo: "hice un gran trabajo con mi familia, con mi esquina (gym) y conmigo mismo previo a la pelea y eso se vio reflejado en el primer asalto".

"Detrás de todo buen hombre, hay una gran mujer", repasa la icónica frase que en el caso de Morales es Katty Hurtado, su madre, a quien la reconoce como: "es mi todo, es la voz dentro de mí, es la esencia de por qué soy deportista".

El peleador invicto con un sólido récord por 17-0-0, reconoce que su adolescencia no fue fácil en la provincia de El Oro, ya que estuvo cerca de las pandillas y las drogas, pero fue su madre quien lo terminó guiando para evitar descarrilarse por completo.

"Me pasaron muchas cosas de joven, pero mi mamá fue mi pilar y evitó que no me desvíe, mi mamá siempre estuvo ahí, y hoy se lo agradezco", apuntó.

¿Michael Morales tiene miedos? "el miedo me va a mover, yo debo tener miedo para moverme, pero pasará algo en la pelea, eso nunca se quita, no sale de tu cuerpo, hacer las cosas con miedo pero hacerlas es lo que nos hace humanos, y eso me mantiene alerta en la pelea, sin eso no podría pelear".

"Vida hay una sola, no estoy diciendo que hay que tirar todo a la basura por querer disfrutar, sé que nuestro país está muy peligroso, pero gracias a nuestra familia, amigos y más cercanos podemos superar cualquier adversidad. Con disciplina y el apoyo de nuestra familia podemos conseguir nuestros sueños. Creo que como deportista, te puedo decir que todo tiene solución, los errores, lo bueno o lo malo está para que podamos crecer y hay que esperar para solucionarlo", agregó Morales.

Michael no es el único peleador de artes marciales mixtas en la familia Morales, ya que también está Víctor, su hermano menor que recientemente debutó en una cartelera local: "él (Víctor) es un tipo fuerte, es más talentoso que yo, entrenó lucha al igual que yo, pero él tiene más tiempo entrenando, me lo quiero traer acá (Tijuana) para que se sume a mi práctica, y en cualquier momento podrá llegar a la UFC".

Para cerrar, Morales dedicó unas palabras a la juventud y a la familia: "yo estoy en el UFC para representar al Ecuador, siento que estamos hechos de madera distinta, somos imparables, pase lo que pase en el país, el ecuatoriano puede salir de cualquier situación, deseo lo mejor a nuestro país y espero verlos pronto ya que quiero disfrutar en familia comiendo un encebollado".