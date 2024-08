"Estoy muy contenta, él (Michael) está cumpliendo su sueño, estoy ahí apoyándolo, a la distancia, él tiene muchos objetivos y entre esos es conseguir el cinturón de campeón, ya me dijo que me lo iba a dar", empezó hablando la judoca cinta negra.

Michael Morales transmite una imagen de ser un hombre fuerte y de no tener dudas, pero como cualquier ser humano, el nerviosismo lo intentó doblegar en la previa, así lo reveló su madre.

"En la previa, él me llamó a las 4 de la mañana del viernes, yo tengo mi celular junto a mi cama y ahí Michael me decía: "mami no puedo dormir, tengo miedo, me falta bajar un kilo 400 gramos, estoy mareado por el corte", yo le dije que se tranquilice, que busque escuchar una canción, que deje su mente en blanco para que pueda dormir", reveló.

Continuando, Hurtado apuntó: "le recordé de todo el esfuerzo que realizó en la previa, de los días de entrenamiento, que llegó hasta practicar en la nieve y que ahora a poco del pesaje no podía dejarse vencer por el estrés. Sobre la pelea, le dije que luego de ver algunos combates de Neil Magny, determinamos que es un peleador resistente, por lo que le dije que debía buscar el primer golpe y poder finalizarlo en el primer asalto".

Hurtado trabaja dentro de la Federación Deportiva de El Oro, por lo que se encuentra concentrada con la delegación de esa provincia en la ciudad de Quevedo, como parte de los Juegos Nacionales juveniles: "se me complicó ver la pelea ya que estoy en Quevedo, acompañando al equipo de El Oro en los Juegos Nacionales, me tuve que contactar con un entrenador de lucha de Quevedo para que me deje ver el combate en su gimnasio, a mí me gusta verlo con mi familia, pero como acá hay toque de queda, pues me tocó improvisar, finalmente lo vi con familia deportiva (luchadores y judocas) haciendo silencio porque el sitio donde estábamos es un poco peligroso. No pude celebrarlo pero cuando Michael esté por Guayaquil, vamos a celebrarlo en todo lo alto".