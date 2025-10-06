Yusuf Dikeç repite su hazaña en Europa: El tirador turco que fue viral en París gana el oro sin gafas ni herramientas

El tirador turco Yusuf Dikeç, cuya imagen de calma y precisión se convirtió en una de las más virales de los Juegos Olímpicos de París 2024, vuelve a acaparar los focos mediáticos. Un año después de haber ganado la plata olímpica, Dikeç se ha alzado con la medalla de oro en la Liga de Campeones Europea de Pistolas de Aire Comprimido, celebrada recientemente en Estambul. Aunque el triunfo fue una victoria notable para el equipo turco, que se impuso ante Alemania en la final, fue nuevamente el estilo del tirador lo que dominó los titulares y las redes sociales.

La fama de Dikeç se disparó en París 2024, no solo por su medalla, sino por su contrastante técnica: mientras sus competidores utilizaban equipamiento de alta precisión, él disparaba con una postura simple, sus gafas habituales y, lo más notable, una mano en el bolsillo. Esta imagen de aparente despreocupación recorrió el mundo y acumuló millones de reproducciones. Para esta competición europea, el tirador repitió su singular método, demostrando que su destreza no depende de la sofisticación del material.

