06 oct 2025 , 09:03

Yusuf Dikeç repite su hazaña en Europa: El tirador turco que fue viral en París gana el oro sin gafas ni herramientas

El deportista, famoso por su relajada postura y precisión, volvió a captar la atención de las redes sociales tras imponerse en la Liga de Campeones Europea de Pistolas de Aire Comprimido, celebrada en Estambul.

   
    Yasuf Dikec en los Juegos Olímpicos de París 2025( Foto de EuroSport )
El tirador turco Yusuf Dikeç, cuya imagen de calma y precisión se convirtió en una de las más virales de los Juegos Olímpicos de París 2024, vuelve a acaparar los focos mediáticos. Un año después de haber ganado la plata olímpica, Dikeç se ha alzado con la medalla de oro en la Liga de Campeones Europea de Pistolas de Aire Comprimido, celebrada recientemente en Estambul. Aunque el triunfo fue una victoria notable para el equipo turco, que se impuso ante Alemania en la final, fue nuevamente el estilo del tirador lo que dominó los titulares y las redes sociales.

La fama de Dikeç se disparó en París 2024, no solo por su medalla, sino por su contrastante técnica: mientras sus competidores utilizaban equipamiento de alta precisión, él disparaba con una postura simple, sus gafas habituales y, lo más notable, una mano en el bolsillo. Esta imagen de aparente despreocupación recorrió el mundo y acumuló millones de reproducciones. Para esta competición europea, el tirador repitió su singular método, demostrando que su destreza no depende de la sofisticación del material.

Durante la contienda en Estambul, Dikeç fue crucial para la victoria de Turquía al derrotar a su rival, el alemán Paul Fröhlich, con un marcador ajustado. El policía retirado, de 52 años, explicó en su momento que su peculiar postura, con la mano en el bolsillo, no es un gesto de arrogancia, sino una técnica que busca la estabilidad del cuerpo y el equilibrio. Además, al tirar con ambos ojos abiertos, se siente incómodo con cascos o mirillas adicionales, prefiriendo la sencillez.

Esta diferencia en la técnica resultó evidente frente a su oponente alemán, quien se mostró mucho más equipado. Sin embargo, el estilo metódico y concentrado de Dikeç prevaleció.

El deportista logró consolidar una marca personal donde la confianza y la calma bajo presión son los mejores accesorios, además de convertirse en un referente del deporte.

