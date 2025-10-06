Yusuf Dikeç repite su hazaña en Europa: El tirador turco que fue viral en París gana el oro sin gafas ni herramientas

<b>El tirador turco Yusuf Dikeç</b>, cuya imagen de calma y precisión se convirtió en una de las más virales de los <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/juegos-olimpicos target=_blank>Juegos Olímpicos de París</a> 2024</b>, vuelve a acaparar los focos mediáticos. <b>Un año después de</b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/redes-sociales target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/redes/joven-paracaidista-caer-error-telefono-2000-metros-lo-encuentra-intacto-LE10056940 target=_blank></a></b>