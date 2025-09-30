Más deportes
30 sep 2025 , 07:52

LeBron James comenzará su temporada número 23 a sus 40 años

LeBron James expresó en rueda de prensa que se siente listo para comenzar su temporada número 23 en la NBA a sus 40 años.

   
    LeBron James junto a Luka Dončić en el día de medios de los Ángeles Lakers ( REDES )
LeBron James, listo para comenzar su temporada número 23 en la NBA a sus 40 años, consideró este lunes que sigue sintiéndose joven y que su edad es "como el vino", en el día de medios de Los Ángeles Lakers previo al arranque de la temporada.

"Sé que el final es pronto, no doy nada por sentado. Poder seguir haciendo jugadas, ser respetado en la cancha, es algo que me da mucha satisfacción", dijo LeBron en rueda de prensa.

"Me encanta jugar, para mí la edad es solo un número, pero es verdad que en la historia de este deporte no ha habido muchos chicos de mi edad capaces de jugar a ese nivel", prosiguió.

Lea también: Luka Dončić: "Me gustaría retirarme en el Real Madrid"

Además de ser el único jugador en la historia de la NBA en disputar 23 temporadas, James ya jugó con su hijo mayor Bronny James la temporada pasada en un acontecimiento histórico en el baloncesto, pero el futuro miembro del Salón de la Fama no busca prolongar su carrera para jugar con su segundo hijo, Bryce.

LeBron James y su hijo de 18 años, Bryce James.
LeBron James y su hijo de 18 años, Bryce James. ( ARCHIVO )

"No, no estoy esperando a Bryce. Él tiene su propio calendario. Yo tengo el mío. No sé si coincidan del todo", expresó LeBron.

LeBron James es el máximo anotador histórico de la NBA con 42.184 puntos, 21 veces All-Star, cuatro veces MVP de la liga y cuatro veces campeón de la NBA.

