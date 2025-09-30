LeBron James comenzará su temporada número 23 a sus 40 años

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lebron-james target=_blank>LeBron James</a></b>,<b> listo para comenzar su temporada número 23</b> en la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nba target=_blank>NBA</a></b> a sus 40 años, consideró este lunes que sigue sintiéndose joven y que su edad es como el vino, en el día de medios de <b>Los Ángeles</b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/otros-deportes/luka-doncic-me-gustaria-retirarme-en-el-real-madrid-PE10142085 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>