Luka Dončić: "Me gustaría retirarme en el Real Madrid"

El base esloveno de 26 años, Luka Dončić, habló en un reportaje del medio estadounidense Wall Street Journal sobre su actualidad y futuro en el baloncesto profesional.

En el reportaje, al esloveno le preguntan sobre la idea de terminar su carrera en el Real Madrid y si tiene algún atractivo emocional: "Sin duda. Ellos me criaron".

Luka dejó una huella imborrable en el Real Madrid Baloncesto, club al que llegó con solo 13 años y con el que forjó un profundo vínculo emocional, mostrando su apoyo tanto en el baloncesto como en el fútbol.

Dončić debutó con el primer equipo en 2015 y jugó un total de tres temporadas con el conjunto merengue.

Su paso culminó destacando el título de la Euroliga que consiguió en 2018, donde fue nombrado MVP. Su palmarés en España incluye también tres títulos de Liga y dos Copas del Rey.