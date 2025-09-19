Más deportes
19 sep 2025

Luka Dončić: "Me gustaría retirarme en el Real Madrid"

En una entrevista para el medio Wall Street Journal, Luka Dončić aseguró que le gustaría retirarse del baloncesto en el Real Madrid.

   
    Luka Dončić aseguró que le gustaría retirarse del baloncesto en el Real Madrid.( ARCHIVO )
El base esloveno de 26 años, Luka Dončić, habló en un reportaje del medio estadounidense Wall Street Journal sobre su actualidad y futuro en el baloncesto profesional.

En el reportaje, al esloveno le preguntan sobre la idea de terminar su carrera en el Real Madrid y si tiene algún atractivo emocional: "Sin duda. Ellos me criaron".

Luka dejó una huella imborrable en el Real Madrid Baloncesto, club al que llegó con solo 13 años y con el que forjó un profundo vínculo emocional, mostrando su apoyo tanto en el baloncesto como en el fútbol.

Dončić debutó con el primer equipo en 2015 y jugó un total de tres temporadas con el conjunto merengue.

Su paso culminó destacando el título de la Euroliga que consiguió en 2018, donde fue nombrado MVP. Su palmarés en España incluye también tres títulos de Liga y dos Copas del Rey.

Luka Doncic como MVP del Final Four de la Euroliga con el Real Madrid, tras vencer en la final al Fenerbahçe.
Luka Doncic como MVP del Final Four de la Euroliga con el Real Madrid, tras vencer en la final al Fenerbahçe. ( ARCHIVO )

En octubre, Dončić comenzará su octava temporada en la NBA. Todos los ojos estarán puestos en él, especialmente tras adoptar una nueva dieta para poder competir al máximo nivel. Los focos de la liga también se centrarán en Los Ángeles Lakers, donde LeBron James jugará la que es, probablemente, su última temporada como profesional.

