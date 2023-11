Calificaría nuestra gestión con un 10. No solo porque hemos dejado todo en la cancha y hemos trabajado sin descanso, sino porque nuestros deportistas así lo han reconocido, un Ministerio cercano, ágil, que ha estado siempre ahí para apoyarlos y que junto a ellos hemos subido a lo más alto del podio.

Lo fuimos comunicando en el transcurso del tiempo. Yo diría que el gran problema, al final, fue la diferencia entre la forma de trabajar y la visión que teníamos de esos Juegos Bolivarianos, sobre todo el hecho de quién debía ponerse en la camiseta y ser el líder de todo este proyecto, pero no estuvo interesado y convencido de que los Bolivarianos eran una gran oportunidad, no solo en lo deportiva, sino también en lo económico, social, entonces esos factores generaron que finalmente haya cruces, roturas, discusiones y que Ecuador se pierde esa gran oportunidad.

Mira, no sé si llamarlo fracaso, porque no solo dependía del Ministerio del Deporte. Era uno de los objetivos que teníamos, un objetivo en conjunto con otras instituciones, siendo el Ministerio del Deporte una de ellas, era la organización de los Juegos Bolivarianos 2025. Trabajamos mucho para ganar la sede, finalmente la ganamos, pero no se logró tener el compromiso de todas las instituciones, sobre todo de quien debía liderarlo, que era el Comité Olímpico Ecuatoriano, finalmente fue esta institución que desistió que se llevará a cabo esta competición.

Los deportistas que son parte del programa de Alto Rendimiento, con excepción de una categoría, que es la más baja, reciben un estímulo económico todos los meses. Hemos logrado que esos estímulos lleguen a valores que están a la altura de que los deportistas. Por ejemplo, el valor más alto de la categoría más elevada es de 3.600 dólares, además de eso, nosotros transferimos recursos a las federaciones para que las federaciones financien todo lo que esos deportistas necesitan, desde pasajes, pasando por hidratación, seguros, etc. (....) no, solo depende del Ministerio del Deporte, porque quien hace y quien da el clic para que el pago se dé a los deportistas es del Ministerio de Economía y Finanzas.

Algunos deportistas del programa Capitán y del plan de Alto Rendimiento se han quejado porque los pagos no han sido a tiempo, ¿Cuál fue el motivo?

¿Qué pasará con los deportistas que se clasifiquen a los Juegos Olímpicos de París 2024?

Ellos tienen ya su plan estructurado y listo. Ahí hay una buena noticia para el gobierno entrante y para el ministro Andrés Gushmer, que será el próximo Ministro de Deporte y es que en estos días nosotros estamos transfiriendo los recursos a las federaciones que tienen deportistas que han clasificado a París 2024. Esos recursos le sirve para financiar lo que requieran en lo que queda del año, que ya no es mucho, porque no hay muchos eventos deportivos en diciembre y para los dos primeros meses del año, es decir, enero y febrero está ya fondeado. En otros años los deportistas han tenido problemas, porque el dinero demora en llegar a inicios de año. En el 2024 ya no tendrán este problema.

¿Lidiar con las diferentes Federaciones fue un reto para usted?

Lidiar con las federaciones, ha sido un reto, porque no todas están como comprometidas. Te diría que lo hemos manejado bien con la gran mayoría. Yo creo que cuando una federación o un dirigente tiene esta visión que nosotros hemos promulgado, de mirar el deportista como el centro de la prioridad, entonces las cosas funcionan. El problema es cuando algunas organizaciones deportivas no tienen esa visión y ahí es cuando chocamos, no solo choca con el Ministro sino con los propios deportistas.

¿Qué opina del nuevo Ministro de Deporte?

Andrés Gushmer es una persona que he tenido el gusto de conocer, de hecho hemos podido coincidir en base en varios espacios del deporte, cuando buscábamos que Ecuador organice los Juegos Bolivarianos era una de las personas que se sumaba a esa idea, a ese proyecto, desde el Municipio en Guayaquil, entonces he visto en él la pasión, las ganas y ese amor por el deporte. (...) Estamos aquí para darle toda la información, para entregarle este hermoso Ministerio y así es como hay que caracterizarlo de forma ordenada y estar siempre prestos a poder responder sus preguntas, consultas o dudas que pueda tener en el camino. Esperamos, también, que se pueda rodear de un equipo técnico que conozca y que lo pueda acompañar en este camino que se viene, que esperamos sea, un camino exitoso, porque si le va bien al Ministro le va bien al deporte y a nuestros deportistas.

¿Le hubiera gustado continuar como Ministro del Deporte?

Sí, cuando me preguntaban yo decía que trabajo luego con el corazón. Nosotros cada noche nos podemos dormir tranquilo, porque hemos cumplido los sueños de nuestros deportistas y hemos transformado la vida de alguien y obviamente de nuestro proyecto, nuestro plan, cuando lo escribimos al inicio, tenía como fecha de término mayo del 2025, entonces siempre uno quiere terminar lo que empezó, pero eso no significa que entendíamos la situación política y sabíamos que la realidad era que seguramente venía un nuevo Ministro y que venga un Ministro insisto con las características que tiene Andrés, creo que nos deja tranquilos y seguramente deja tranquilos a los deportistas.

¿Cuál es su futuro político?

No, no podría hablar de un futuro político. Ahora pienso que es momento de descansar, de sanar, ha sido una época compleja desde lo personal, desde en términos de salud también. Y considero que ese tiempo es cuando uno finalmente se pueda sentar con tranquilidad, que no lo hemos podido hacer acá. Esto es un trabajo de 24 horas sin parar, luego podré sentarme y veré cuáles serán los siguientes pasos en mi vida privada y en mi vida profesional, así que estén pendientes que seguramente pronto les podré contar que viene adelante.