Ministerio del Deporte y el COE en desacuerdo por presupuesto para deportistas

Hay malestar en algunas federaciones deportivas nacionales y en el comité olímpico ecuatoriano. Estos organismos aseguran que están siendo perjudicados con recortes a sus asignaciones anuales que reciben del ministerio del deporte.

Este lunes hubo una rueda de prensa en la que varios dirigentes manifestaron su preocupación y elevaron un reclamo al gobierno.

“Esto es un reclamo administrativo, pero estamos muy cerca de que se convierta en una pelea, y yo no tengo miedo a pelear. Estaremos de pie para que no se nos quite el dinero que nos corresponde“, enfatizó Jorge Delgado Panchana, presidente del COE.

Ante este reclamo el ministro del deporte, Sebastián Palacios, se reunió en Guayaquil con representantes de algunas federaciones que no son parte del ciclo olímpico para explicar cómo se entregarán los fondos este año, y señala que los presupuestos no son absolutos.

