Ministerio del Deporte hace un llamado al COE a defender la sede de los Juegos Bolivarianos Guayaquil 2025

Los Juegos Bolivarianos de Guayaquil 2025 corren el riesgo de no llevarse a cabo debido a que no hay una carta firmada por el Presidente de la República, Guillermo Lasso, sin embargo el Ministerio del Deporte envió un comunicado dirigida al Comité Olímpico Ecuatoriano para que no se pierda la sede.

El Ministerio del Deporte hace un llamado al Comité Olímpico Ecuatoriano a defender la sede de esta competición.

En diciembre de 2021, a través de una carta aval, el Gobierno manifestó su interés de que Guayaquil sea sede de los Juegos. Para ello, se acordó aportar con 24 millones de dólares para su organización.

En la carta menciona que el responsable para la ejecución del evento es el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

“En este sentido y tal como lo define el Artículo 23 del Reglamento General de la ODEBO, el Comité Olímpico Ecuatoriano es el responsable de organizar los Juegos Bolivarianos”, indica el comunicado.

