Juegos Bolivarianos 2025: Ecuador podría ser despojado de la organización del evento por falta de un comité

Los Juegos Bolivarianos 2025 tienen previsto organizarse en la ciudad de Guayaquil, pero esto podría tomar un giro negativo, debido a diferencias entre las entidades correspondientes a la organización del evento.

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) no ha podido definir un Comité Organizador, luego de ganar la designación del evento deportivo hace más de un año, por lo que el tiempo pasa y no se ejecuta a planificación del evento, algo que no ha pasado desapercibido por la ODEBO (Organización Deportiva Bolivariana).

Según el COE, no ha decidido activar el Comité Organizador, ya que no ha recibido el aval del Gobierno nacional que garantice el presupuesto para su ejecución.

El COE espera un valor superior a los 51 millones de dólares, según "un estudio técnico" realizado el año pasado por "expertos internacionales" contratados por la entidad mencionada.

Ha transcurrido más de un año y no ha pasado a más de lo mencionado. “Sin esta garantía no se puede nombrar un comité organizador que se encargue de la realización de evento, lo cual se ha expuesto al Gobierno Nacional en dos cartas enviadas con copia al Ministerio del Deporte”, publicó el COE este miércoles 1 de febrero.

Ante eso, la ODEBO se ha involucrado para intentar solucionar o al menos definir si finalmente, Guayaquil organizará o no el evento deportivo.

Ecuavisa entrevistó al presidente de dicha organización, Baltazar Medina que mostró su preocupación ante el contexto que se vive.

"Esta situación nos tiene preocupados a todos", empezó hablando Medina quien repasó que: "el estatuto de la ODEBO establece que 90 días después de asignada la sede, el país responsable de conformar un Comité Organizador, no ha habido forma que el Comité Olímpico Ecuatoriano cumpla con este requisito del estatuto, bajo el argumento de que mientras no se tengan garantizados los recursos, no se podría conformar el comité, lo cual de la manera más respetuosa, considero que es una posición poco equivocada, porque justamente la principal tarea que tiene que cumplir el comité, es gestionar la consecusión de los recursos económicos, con esto quiero decir que no es una responsabilidad exclusiva del COE, sino del comité organizador de los juegos, que como sabemos, ya debería haber estado conformado hace más de un año".

Dicho eso, ¿cuáles serían los posibles escenarios?

Medina aclaró: "siempre hemos acuidado a los acuerdos de ambas partes, buscar compromisos que se puedan cumplir los tiempos, los cuales no se han cumplido, luego vienen decisiones las cuales no quisieramos tomar, como la de despojar a Ecuador de la sede de los juegos y buscar otro país que quisiera organizarlos, es una medida muy dura para todos, pero tenemos que ser responsables con los deportistas del área bolivariana, responder con la realización de los juegos y si finalmente Ecuador no lo hará, así sea a contrarreloj, habrá que buscar otra sede".

Medina agregó que la alcaldesa de Guayaquil, (Cynthia Viteri), no ha tomado un compromiso con la finanziación con los juegos, recordando que estos eventos tienen que ser financiados en conjunto entre el Gobierno nacional y el gobierno local (Guayaquil).

Virando la página, Medina señaló que de manera oficial no se ha pronunciado otro país para organizar el evento ante una posible sanción a Ecuador.

Como el tiempo corre, Medina reveló que el lunes 6 de febrero habrá un "comité extraordinario" para definir finalmente si el Comité Olímpico de Ecuador va o no a crear el comité organizador, para conocer si llevará a cabo el evento o renunciará a su designación para ir a buscar otra sede.

Por su parte, el Ministerio del Deporte, está al tanto de la situación, ellos esperan que se realicen los juegos en Guayaquil, pero aguardan a la Asamblea extraordinaria para pronunciarse sobre el tema.