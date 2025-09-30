RJ Luis Jr.: El primer ecuatoriano en la NBA se prepara para su debut con los Celtics

En esta jornada, el joven ecuatoriano RJ Luis Jr. posó oficialmente con los colores de su nuevo equipo, marcando así su preparación y las expectativas de cara a su posible debut en la liga .

Este lunes se llevó a cabo el "Media Day" de la NBA , un evento donde cada equipo celebra una sesión abierta con los medios , donde se toman fotos y se realizan entrevistas previo al inicio de la temporada.

De padre dominicano y madre ecuatoriana, Reggie Luis Jr fue originalmente elegido por los Utah Jazz pero formó parte de un traspaso que lo mandó al equipo más ganador de la NBA.

A inicios de septiembre, el ecuatoriano visitó Ecuador y se reunió con el presidente Daniel Noboa. "Regresar a Ecuador es muy especial para mí y mi familia. Queremos estar cerca de los jóvenes y animarlos a creer en su talento", expresó el jugador en una emotiva publicación en sus redes sociales.

La temporada 25/26 en la NBA empezará el próximo 21 de octubre con los partidos de Oklahoma City Thunder frente a los Houston Rockets y Los Ángeles Lakers contra los Golden State Warriors