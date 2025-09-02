Más deportes
02 sep 2025 , 15:50

RJ Luis Jr., ecuatoriano en la NBA, se reunió con el presidente Daniel Noboa y le regaló su camiseta de los Celtics

El jugador de baloncesto RJ Luis Jr., recientemente incorporado a los Boston Celtics de la NBA, se encuentra de visita en Ecuador desde el sábado 30 de agosto.

   
    RJ Luis Jr. junto a Daniel Noboa.( Instagram )
El joven deportista, acompañado de sus padres y hermanas, llegó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito en lo que ha sido un viaje muy significativo para él y su familia.

La visita tiene un componente emocional profundo, ya que representa un reencuentro con sus raíces ecuatorianas. Su madre, Verónica, es originaria de Cuenca, ciudad que forma parte del itinerario familiar durante esta estadía. Además de Quito, RJ Luis Jr. planea visitar distintos puntos del país hasta el sábado 6 de septiembre.

Durante su paso por Ecuador, el atleta no solo se enfocará en asuntos personales o familiares. También tiene previsto participar activamente en actividades relacionadas con el deporte. Entre ellas, destaca su intención de visitar academias de baloncesto en Quito y Cuenca, con el objetivo de compartir su experiencia e inspirar a jóvenes promesas del deporte.

"Regresar a Ecuador es muy especial para mí y mi familia. Queremos estar cerca de los jóvenes y animarlos a creer en su talento, para mostrarles que los sueños, con disciplina y esfuerzo, sí se cumplen", expresó el jugador en una emotiva publicación en sus redes sociales.

La presencia de RJ Luis Jr. ha generado gran expectativa entre los aficionados ecuatorianos, quienes lo ven como un referente del baloncesto internacional. Su mensaje de perseverancia y conexión con sus orígenes lo convierte en un ejemplo para muchos jóvenes que sueñan con llegar lejos en el mundo del deporte.

