18 ago 2025 , 20:43

Pastaza acogió la primera edición del Amazon Cross

80 atletas de diez provincias midieron su capacidad en un reto que unió selva, ciudad y agua.

   
Televistazo y Redacción
El Amazon Cross: Desafío Amazónico 2025 convirtió a Puyo, capital de Pastaza, en un escenario de resistencia física y mental. Ochenta atletas de diez provincias midieron su capacidad en un reto que unió selva, ciudad y agua, en la primera edición de esta competencia que busca consolidarse en la región amazónica.

La jornada comenzó con ejercicios de calentamiento y estiramiento, antes de dar inicio a la Ruta del Cacao, un circuito de 12 kilómetros que atravesó plantaciones, caminos de piedra y colinas en medio del bosque tropical. En parejas, los participantes avanzaron hasta la meta instalada en el malecón Boayaku, donde la dupla más rápida completó el recorrido en una hora y diez minutos.

En ese mismo escenario se levantaba la estructura metálica conocida como rack, donde inició el segundo circuito, enfocado en la sincronización. Durante ocho minutos, los competidores enfrentaron rutinas de burpees, dominadas y peso muerto, que pusieron a prueba tanto su coordinación como su resistencia. "Es un deporte que brinda potencia, salud y equilibrio", explicó Edwin Quintana, representante de la Asociación de CrossFit de Pastaza.

La siguiente fase estuvo marcada por la exigente prueba de peso ruso. Con kettlebells —pesas esféricas con asa—, los atletas debieron levantar durante ocho minutos continuos 55 kilos en el caso de los hombres y 5 kilos en el de las mujeres. El esfuerzo demandó fuerza en brazos, abdomen y piernas, y redujo significativamente la cantidad de participantes que avanzaron a la siguiente etapa.

De los 80 atletas iniciales, apenas 10 alcanzaron la final, que consistió en un tramo de ocho minutos en una piscina. Allí, quienes lograban completar más vueltas aseguraban un lugar en el podio. El primer lugar fue para Belén Osejos y Kevin Urquizo, representantes de Tungurahua. "El esfuerzo, la dedicación que he puesto, el apoyo de mi esposo y el sacrificio de mis hijos para darme un tiempo de entrenar se ha visto reflejado aquí", expresó emocionada Osejos tras la victoria.

El podio lo completaron dos equipos provenientes de distintos gimnasios de Pichincha. Los ganadores recibieron un premio económico, pero más allá de la recompensa material, la competencia dejó en evidencia el auge del crossfit en el país y la intención de Pastaza de posicionarse como un referente de este tipo de eventos deportivos que integran naturaleza, disciplina y resistencia.

