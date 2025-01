Universidad de Chile presentó una nueva oferta por Octavio Rivero a Barcelona SC

Sin embargo, la postura del cuadro ecuatoriano es clara, ya que no esperan menos de USD 3 millones para vender a una de las figuras en la segunda etapa de la Liga Pro.

Desde el inicio del 2025, la Universidad de Chile quiere fichar al delantero , pero los toreros no han aceptado las propuestas por la baja cantidad, pero los chilenos no se han rendido.

La continuidad de Octavio Rivero en Barcelona SC parecía asegurada , después de que el uruguayo se sumó a la pretemporada torera en Manta, pero su futuro no quedó definido.

Antes de empezar la pretemporada en Manta, Rivero y la directiva tuvieron un cruce, puesto que el delantero no viajó con todo el plantel para la pretemporada y generó molestia al presidente del club.

“Él cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado. Aquí por apriete no nos manejamos. Tiene contrato y lo va a respetar, quiera o no quiera”, dijo Antonio Álvarez.

Al día siguiente, el directivo aclaró que todo fue un malentendido y ya estaba solucionado, pero ahora parece que no será así.