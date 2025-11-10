Fútbol Nacional
Tiago Nunes halaga al Pechón León: "Libertad debería tener una mejor ubicación en la tabla"

Liga de Quito logró una importante victoria al imponerse 3-1 a Libertad y Tiago Nunes destacó en rueda de prensa el trabajo del director técnico de Libertad, Pechón León.

   
Liga Deportiva Universitaria logró una importante victoria al imponerse 3-1 a Libertad en un partido marcado por fallas en las luminarias del estadio y revisiones en el VAR.

Tras la victoria, Tiago Nunes habló de lo sucedido en rueda de prensa donde destacó el trabajo del director técnico de Libertad, Pechón León.

El entrenador de los albos destacó el encuentro como átipico y que las situaciones que sucedieron afectaron el desarrollo del partido: "“Fue un partido diferente, medio raro. Pedimos disculpas porque estas variables afectan el desarrollo de todo. Al inicio nos costó pero encontramos los caminos".

Nunes cuestionó las decisiones arbitrales y dijo que los criterios de los árbitros y VAR fueron “curiosos”. También resaltó el poco tiempo de recuperación antes del compromiso de este miércoles por Copa Ecuador ante Deportivo Cuenca.

El técnico brasileño valoró el trabajo del Pechón León y declaró que el equipo lojano debería estar mejor posicionado en la clasificación: "El trabajo del profesor León es muy bueno. Yo reconozco grandes valores en los técnicos rivales. Libertad debería tener una mejor ubicación en la tabla de no ser por los penales qué no le pitaron”.

