Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro, tras el triunfo de Emelec a Delfín SC

¡Todos quieren el cupo a la Copa Sudamericana! La pelea por el primer puesto del segundo hexagonal se puso apretada, después de los partidos de la tercera fecha de la LigaPro.

La jornada del segundo hexagonal arrancó con la sorprendente victoria del Aucas por 2-1 al Deportivo Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, con un agónico gol de Jhon Ontaneda.

Por ese resultado, los morlacos no pudieron aumentar su ventaja en la punta y permitieron que los otros equipos recorten su diferencia.

Luego, este domingo 26 de octubre, se disputó el enfrentamiento entre El Nacional y Macará, en el estadio La Cocha de Latacunga.