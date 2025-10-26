Fútbol Nacional
26 oct 2025 , 19:00

Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro, tras el triunfo de Emelec a Delfín SC

Los tres encuentros de la tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro se disputaron entre este sábado 25 y domingo 26 de octubre para apretar la parte alta de la tabla de posiciones.

   
    El Deportivo Cuenca comparte el liderato del segundo hexagonal de la LigaPro.( API )
¡Todos quieren el cupo a la Copa Sudamericana! La pelea por el primer puesto del segundo hexagonal se puso apretada, después de los partidos de la tercera fecha de la LigaPro.

La jornada del segundo hexagonal arrancó con la sorprendente victoria del Aucas por 2-1 al Deportivo Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, con un agónico gol de Jhon Ontaneda.

Por ese resultado, los morlacos no pudieron aumentar su ventaja en la punta y permitieron que los otros equipos recorten su diferencia.

Luego, este domingo 26 de octubre, se disputó el enfrentamiento entre El Nacional y Macará, en el estadio La Cocha de Latacunga.

Aucas venció 2-1 al Deportivo Cuenca para evitar que aumente su ventaja en la punta.
Aucas venció 2-1 al Deportivo Cuenca para evitar que aumente su ventaja en la punta. ( API )

Los puros criollos consiguieron los tres puntos con el triunfo por 2-0, a pesar de quedarse con 10 jugadores desde el final de la primera parte.

Finalmente, el cierre de la jornada se dio con la victoria 1-0 de Emelec al Delfín, en el estadio George Capwell.

Por ese triunfo, el bombillo empató en puntos al Deportivo Cuenca en la punta del hexagonal, pero Emelec es segundo por sus goles de diferencia.

Tabla de posiciones

