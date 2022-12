'Si Guillermo Almada es tan bueno, ¿por qué no dirige a México o Uruguay?', arremete Carlos Sevilla

El director técnico ecuatoriano Carlos Sevilla aseveró este jueves que sería 'un error' de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) si no logra renovar el contrato del argentino Gustavo Alfaro para el próximo proceso mundialista de cara a la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos 2026.

Además, le dejó un recado a quienes consideran que el uruguayo Guillermo Almada es el idóneo para asumir el banquillo de la Tricolor.

"Para mí el trabajo que se ha hecho (con Gustavo Alfaro) es bueno. Al no haber clasificado a octavos, me parece que todos se olvidan el trabajo que realizó Alfaro. No hay que sorprenderse. Hay que ratificar el cuerpo técnico, ellos ya conocen muy bien al equipo", sostuvo Sevilla, de 72 años, en diálogo con la emisora capitalina Área Deportiva.

"El entrenador que venga no va a tener el conocimiento que tiene Gustavo Alfaro. Hay que darle nuestro apoyo. Lo peor que le puede pasar a nuestra Selección es que cambien de técnico", añadió el exestratega, campeón con Emelec (2001) y Deportivo Quito (2008).

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de que Guillermo Almada, ex director técnico de Barcelona SC y actual timonel del Pachuca mexicano, cuadro con el que coronó campeón del torneo Apertura 2022, asuma el banquillo de la Selección.

"Sabemos que Almada tiene experiencia, pero si es tan bueno, ¿por qué México no le dice que dirija a su selección o en Uruguay el mismo caso?", sentenció Sevilla.