LDUQ: conoce los nuevos fichajes y los jugadores que dejan el equipo 'albo'

“Lo único que te puedo decir es que yo no pedí más plata. LDU tenía uso de la opción y no quiso hacerlo como decía en el contrato. Por otro lado, yo también priorizaba ir a una liga mejor, pero si Liga quería que me quedara y hacía uso de la opción de compra, yo no tenía poder de elegir si quedarme o no”, aclaró Tomás Molina al periodista Camilo Taufic.

Liga Deportiva Universitaria inició la pretemporada este primero de diciembre y se espera que lleguen más contrataciones para suplir las vacantes que dejaron los jugadores ya mencionados. LDUQ buscará revertir lo realizado en la temporada anterior.