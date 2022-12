Barcelona SC presenta a Janner Corozo como nuevo jugador

Barcelona SC dio a conocer de manera oficial el fichaje de Janner Corozo, extremo ecuatoriano que fue presentado este jueves como parte del plantel 'amarillo', en rueda de prensa.

"Estoy muy contento, vengo con muchas ganas de darle muchas alegrías a la hinchada de Barcelona, un club que siempre quiere ganar trofeos", empezó hablando el rápido jugador que venía de militar en el Everton de Chile, donde no tuvo regularidad en cancha.

El exjugador de Delfín SC, fue consultado por su posición en el 11 titular de los 'canarios', no necesariamente se ve como extremo zurdo: "Me siento más cómodo jugando como extremo izquierdo, pero en otros equipos también jugué por derecha. Intentaré ganarme el puesto donde me toque, no hay problema".

"Estoy muy feliz por jugar en el Ídolo del Ecuador, con ganas de darle las alegrías que la gran hinchada de Barcelona se merece", culminó Corozo.

Previo a la rueda de prensa, Corozo pasó sin problemas los chequeos médicos en

Cabe recordar que por ahora, BSC ha oficializado el fichaje de: Janner Corozo, Agustín Rodríguez, Jonathan Bauman, Segundo Portocarrero y Jordan Morán.