Para estas elecciones, el Tribunal Electoral de Barcelona SC habilitó las listas de Antonio Álvarez y de Matías Oyola como candidatos.

Mientras que la tercera lista, liderada por José Jorgge Bejarano, no pudo participar por no contar con las firmas necesarias y algunos de los candidatos no alcanzaban la antigüedad como socios.

Durante la Asamblea se van a realizar tres puntos. Primero, ratificar el proceso de inscripción de los candidatos al directorio para el período 2024-2028. Segundo, proceder con la elección; y finalmente se hará la proclamación de resultados para declarar a la directiva electa.