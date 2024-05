Jaime Ayoví aclaró por qué imita los festejos de Joao Rojas

Jaime Ayoví ha sido la figura de Emelec en los últimos encuentros, pues lleva dos goles en los últimos dos juegos y en sus celebraciones ha imitado los festejos característicos de Joao Rojas.

Durante el Clásico del Astillero, la Yoya movió el hombro e hizo la señal del bigote, una celebración de Rojas, cuando estuvo en Emelec, dedicada para Sebastián Rodríguez.

Mientras que en la victoria ante Universidad Católica, Ayoví festejó poniéndose los dedos en los oídos, igual a Joao, quien había celebrado de la misma manera el día anterior. Sin embargo, en su cuenta de X puso una foto de Memphis Depay para hacer la comparación.

Después de las polémicas que surgieron por sus festejos, Ayoví respondió a una periodista en su cuenta de X y aclaró que lo hace porque le parece gracioso, más no hizo una comparación con nadie.

“Relájate y yo celebro como me dé la gana, si quiero imitar algo que me parece gracioso lo hago. Segundo, pues ni me interesa lo que haga o deje de hacer, con todo respeto, ya que eres comunicadora y te respondo solo porque pones traumado ¿por qué?”, replicó la Yoya.