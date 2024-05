"El tocayo no se quiere dejar ayudar", fueron las palabras de Iván Hurtado sobre Jaime Iván Kaviedes, quien se escapó de la clínica de rehabilitación en la que estaba internado. Esta situación desató algunos problemas entre los exjugadores de la Selección de Ecuador, ¿qué pasó?

Los exfutbolistas de la Tri, Iván Hurtado y Frickson George, hablaron del tema en su programa La Banda, que se transmite por el Canal del Fútbol.

"Él (Kaviedes) habló conmigo, inclusive estuvo en mi casa unas dos horas y media conversando y fui muy claro con él. La calle está difícil, está complicado. No es el país de otros años. Hay mucha violencia, queremos ayudarte. Cuenta con nosotros, pero lo que estás haciendo no me parece”, dijo Iván Hurtado.

Kaviedes fue protagonista de un video que se hizo viral, donde estaba en estado de embriaguez. Aparentemente, el jugador habría agredido a policías, por lo que fue sentenciado a cinco días de prisión.

Sobre esta situación, varios colegas, jugadores y políticos se hicieron eco y mostraron su apoyo hacia el jugador. Para ayudarlo, exglorias del fútbol ecuatoriano se juntaron y organizaron un partido benéfico en Santo Domingo, ciudad natal de Kaviedes.

Sin embargo, esto desembocó en un problema mayúsculo, ya que Armando Paredes habría pedido a Iván Hurtado que "tenía que rendirle cuentas del último centavo de lo que estaba haciendo, pero en una forma y en un lugar malintencionado", explicó Frickson George.

Ante este reclamo, Iván Hurtado, respondió con "dos golpes en el pecho a Paredes", agregó George.