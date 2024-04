Barcelona SC convocó a la Asamblea de Elecciones para elegir nuevo directorio

La Asamblea de Elecciones se realizará el miércoles 8 de mayo del 2024, a las 09:00, en el lado Este del Estadio Monumental.

Ahora, el Tribunal Electoral de Barcelona SC deberá recibir las inscripciones de las listas participantes para las votaciones.

No obstante, en caso de no existir quórum, se tendrá que realizar una segunda convocatoria, en la que si aún no llegan a la mitad más uno deberán esperar una hora, y luego dar inicio a la Asamblea.