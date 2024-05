Fricson George: "Iván Hurtado le pegó a Armando Paredes por malcriado"

Iván Hurtado y Fricson George, históricos del fútbol ecuatoriano, no han pasado por alto la situación de Iván Kaviedes y junto a eso agregaron una reciente mala experiencia con Armando Paredes.

Los exjugadores que actualmente hacen de panelistas en La Banda, de El Canal del Fútbol, recordaron que el Bam Bam realizó un partido en beneficio o para juntar fondos para ayudar al Nine, quien en las últimas horas se escapó de una clínica de rehabilitación y le pidió al ex defensor que le entregara el dinero juntado.

"El tocayo no se quiere dejar ayudar. Él habló conmigo, inclusive estuvo en mi casa unas dos horas y media conversando y fui muy claro yo con él. Nadie le habló de la manera que yo le hablé, casi hasta las 11 y media de la noche. Le dije: 'tocayo, mira, la gente que se dio cita al estadio. La gente pagó un boleto para verte a ti bien, condiciones que todos queremos. La calle está difícil, está complicado. No es el país de otros años. Hay mucha violencia, mucha muerte, queremos cuidarnos, nosotros queremos ayudarte. Cuenta con nosotros, pero lo que estás haciendo no me parece", repasó.

Profundizando, George se refirió a otro personaje dentro de esta historia: Armando Paredes.

El travieso, como es apodado el exvolante creativo, habría sido irrespetuoso con Hurtado durante el partido en beneficio de Kaviedes, sin embargo tuvo una respuesta violenta.

Hurtado recordó: "Hace 15 días hubo un cumpleaños de Nicolás Asencio y hubo dos jugadores, uno de ellos Armando Paredes, que nadie lo invitó al evento de Santo Domingo, y no hizo las cosas bien. Pero en el cumpleaños de Asencio se la pasó diciendo que 'a Iván solo le han dado 5.000 dólares, que dónde está el dinero', y yo me siento aludido, porque yo organicé. Estuve cinco días en Santo Domingo y no me vine hasta contar el último centavo".

"Armando estuvo en la fiesta. Llegó en estado etílico antes del viaje, al bus en el que nos íbamos al partido, y tuvo roces con algunos. Hay que aclarar las cosas como son. Ya en el evento no tuvo un buen comportamiento en la presentación, porque empezó a hablar cosas que no tenía que hablar. Había jugadores que tratamos de guardar nuestra imagen. No somos perfectos, hemos tenido errores y horrores pero hemos sabido manejar nuestras situaciones y públicamente algunos no hemos dado que hablar", enfatizó George.

Para terminar, George confirmó los golpes: "En la noche antes de venir, Iván (por Hurtado) le metió un par de golpes en el pecho a Armando Paredes porque fue muy malcriado. Yo no fui uno de los jugadores que le pegó mientras fui compañero, aunque muchos sí le pegaron. Él dice que es abogado, que estudia jurisprudencia, y que Iván tenía que rendirle cuentas del último centavo de lo que estaba haciendo, pero en una forma y en un lugar malintencionado, llamando la atención ante la gente que estábamos cenando e Iván se molestó".