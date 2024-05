El Cumbayá FC sigue viviendo una crisis institucional y económica, mientras siguen siendo intervenidos por Roberto Bonifaz, designado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Ahora, el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, se pronunció por el momento.

Entre las denuncias de los jugadores, los futbolistas han reclamado que no tienen para comer, pues no les han cancelado sus sueldos en los últimos tres meses. Sin embargo, el interventor aún no ha llamado a elecciones.

En su momento, el ministro del Deporte, Andrés Guschmer, le reconoció a Ecuavisa.com que el caso es bastante complejo, pues es un tema técnico-jurídico y tomará bastante tiempo.

