​​​​​El Cumbayá FC vive una profunda crisis institucional y económica que lo tienen en el filo de la cornisa. El club quiteño está actualmente intervenido de manera temporal por la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol) y designó a Roberto Bonifaz como representante legal temporal hasta poder estabilizar al club y llamar a elecciones, sin embargo el dirigente se ha encontrado con amargas sorpresas que no permite llamar a elecciones.

Lo más llamativo y crítico para solucionar es el hecho que el club prácticamente no cuenta con socios registrados en el padrón electoral, es decir ¿cómo llamar a elecciones si no hay votantes?

Esto sumado a la identificación de irregularidades en las actas electorales de los anteriores procesos por dos peritajes ejecutados, llevan al conjunto a quedar en un punto que podría no tener retorno técnico.

En lo económico, el club al igual que todos no han recibido los pagos por los derechos de televisión, representando el 95 % del presupuesto anual, llevando a que hoy el plantel salga a denunciar que no tienen "ni para comer" siendo un equipo de primera categoría.

Para concluir, es real que dentro de los posibles escenarios se contemple la liquidación del club ante tanto problema, a pesar de que no es el espíritu de la intervención.

Aquí la entrevista:

¿Cuánto les deben al plantel de Cumbayá FC y por qué no se les ha pagado a los jugadores de Cumbayá FC?

Es real que hay una deuda con los jugadores, no es verdad que sea de tres meses, es de dos meses, cuando salió a la luz la denuncia, era mes y medio, no tres meses. Es un problema, me preocupa, pero no es que no se les quiere pagar, o que hay un dinero guardado en las cuentas del club y no se ha querido cancelar, la situación real es la que están pasando la mayoría de los equipos de la Liga Pro que es la que se está esperando que se cancelen los derechos de televisión, correspondientes a los últimos ocho meses. El Cumbayá depende de los derechos de televisión, por ejemplo este rubro representa el 95 % de su presupuesto anual.

¿Qué inconsistencias encontraron para no reconocer al directorio anterior comandado por Diana Morales?

En agosto del Ministerio del Deporte desconoce el directorio del periodo 2022-2026 del Cumbayá, en diciembre del 2023 se notifica de este tema a la FEF, y en enero del 2024 el Consejo de la FEF nombra un representante legal temporal, y eso se registra el 6 de febrero en el Ministerio del Deporte.

Nos encontramos con el acta del 2023, la misma que fue rechazada por el Ministerio en tres ocasiones cuando intentó registrarse. Las dos primeras por problemas administrativos, es decir de forma, y la última porque el Ministerio aduce que el Cumbayá ya se encontraba en acefalía y que no se podía ingresar ningún documento.