"Es difícil venir día a día, pero igual nos rompemos el alma en la cancha, es el único momento que nos saca de la realidad. Pero sí pedimos justicia, se reclama algo que es nuestro. Estamos trabajando gratis y comer no es gratis. Actualmente, el dinero no es para crecer, sino para sobrevivir", aclaró.

"Algunos somos de otros países y no tenemos la ayuda de nuestra familia, porque no están acá. Nadie nos da respuestas. Intentamos hacer eco de lo que pasa . Nos dicen que no se pueden realizar los pagos y no sabemos el porqué", añadió.

El delantero argentino de 24 años califica esta situación como “inhumano” y pide que se aclare esta situación "no sé si el pedido es a la FEF, al interventor. Ojalá haya un poco de empatía, porque estamos sufriendo mucho".

"Se llora en las mañanas y en las tardes. Hay un compañero que tiene al papá internado. Hay chicos que no tienen para desayunar y otros no tienen para venir a entrenar. Es desesperante", finalizó.

Además, el portero de Cumbayá, Alexi Lemos, mencionó al mismo medio que "el sentir es el mismo que mis compañeros. El tema es complicado, más para los jugadores. Con los dirigentes no he tenido problemas, siempre nos trataron de cumplir. Pero sí le tengo que decir al representante del Ministerio del Deporte y de la Federación, que nos dé una solución. Para él deberíamos ser como sus hijos. No creo que tenga a sus hijos como nos tiene a nosotros".

"Que vea por el lado humano, no nos importa nada lo político. Lo que nos importa es nuestro salario. Los están sacando de los arriendos, no tienen para desayunar, ayer un compañero se fue de llanto. Un extranjero que está fuera de su país y no tiene ni para comer, eso nos rompió el corazón. No es normal lo que está pasando", puntualizó.



Cumbayá se enfrenta este domingo 19 de mayo a Barcelona Sporting Club en el estadio Olímpico Atahualpa a las 18:00 (Hora de Ecuador). Este partido será transmitido en vivo por Star Plus y Espn (solo para usuarios CNT).